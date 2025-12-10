KELHEIM. Im Zusammenhang mit dem seit Samstag, 29.11.2025, vermissten 39-jährigen Mann aus Kelheim findet heute eine erneute Suchaktion der Polizei im Raum Kelheim statt.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, die seit dem Verschwinden des Mannes durchgeführt worden sind, fehlt bislang jede Spur von dem Mann. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild des Vermissten erbrachte bislang keine Hinweise auf den Verbleib des Mannes.

Unter Einsatzleitung der Kriminalpolizeiinspektion Landshut zusammen mit der Polizeiinspektion Kelheim werden heute erneut umfangreiche Suchmaßnahmen stattfinden. Dabei werden die Beamten von den Wasserschutzpolizeigruppen aus Beilngries und Regensburg sowie einem Diensthundeführer aus der Oberpfalz unterstützt.

Die Polizei bittet nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine detaillierte Beschreibung des Vermissten ist unter nebenstehendem Link abrufbar.

Veröffentlicht: 10.12.2025, 09.15 Uhr