PASSAU, MAISACH, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK. Am Samstag (06.12.2025) konnten Ermittler einen 49-jährigen Mann nach dem Diebstahl eines Pkw festnehmen. Zwischenzeitlich wurde er inhaftiert.

In der Nacht von Freitag (05.12.2025) auf Samstag (06.12.2025) gegen 02.45 Uhr konnten zivile Beamte des Polizeipräsidiums München einen 49-jährigen Polen festnehmen, der im Bereich Maisach einen Toyota Land Cruiser entwenden wollte. Der Pkw war an der Nähe der Wohnadresse des Halters abgestellt. Durch Überwindung der Keyless-Go-Technik gelang es dem Tatverdächtigen, den Pkw zu öffnen, zu starten und zu entwenden, der Täter konnte jedoch noch vor Ort festgenommen werden.

Der Tatverdächtige geriet bereits in den Fokus der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau nach einem Diebstahl eines ähnlichen Modells im Februar. Dort wurde vom Parkplatz eines Möbelhauses in Neustift ebenfalls ein hochwertiger Toyota Land Cruiser entwendet.

Die Ermittlungen führt weiterhin die Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck und der Staatsanwaltschaft München II. Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse besteht der Verdacht, dass der 49-Jährige für mindestens zwei weitere Kfz-Diebstähle von Toyota Land Cruiser verantwortlich ist, die Beteiligung an weiteren Taten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Er wurde am 07.12.2025 beim zuständigen Amtsgericht in München vorgeführt, der von der Staatsanwaltschaft München II beantragte Haftbefehl wurde erlassen. Anschließend wurde der 49-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 09.12.2025, 15.40 Uhr