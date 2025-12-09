SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Auf Werkzeuge hatten es Einbrecher abgesehen, die in den frühen Morgenstunden am Montag im Ortsteil Kodlitz zuschlugen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Die Täter drangen im Zeitraum zwischen 0.15 Uhr und 10.45 Uhr in die Lagerhalle ein. Dort entwendeten die Einbrecher mehrere Werkzeugmaschinen und Material im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Kodlitz gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.