ROTH. (1157) Ein 68-Jähriger steht im Verdacht, am späten Freitagabend (05.12.2025) einen Mann in einem Wohnheim in Roth mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Gegen 22:45 Uhr gerieten in einer Unterkunft im Kiefernweg zwei alkoholisierte Männer (68, 42) in Streit. Im weiteren Verlauf griff der 68-Jähriger Ukrainer den 42-Jährigen (belarussisch) mit einem Messer an und verletzte diesen im Bereich des Oberkörpers. Der Geschädigte flüchtete daraufhin und bat das Sicherheitspersonal um Hilfe.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Roth nahmen den Tatverdächtigen wenig später vorläufig fest. Der Rettungsdienst versorgte den nicht lebensgefährlich Verletzten vor Ort und lieferte ihn später in ein Krankenhaus ein.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Inzwischen führt die Kriminalpolizei Schwabach die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Erstellt durch: Christian Seiler