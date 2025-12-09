ECHING, LKRS.FREISING.Bei einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in Eching erbeuteten die Täter in der Nacht auf den gestrigen Montag Bargeld. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen die Unbekannten über eine gewaltsam geöffnete Tür in den Gästebereich des Schnellrestaurants an der Dieselstraße ein. Von dort aus begaben sie sich gezielt zum Standort eines Tresors, der vor Ort mit einem mitgeführten Werkzeug gewaltsam geöffnet wurde.

Die Diebe erbeuteten dabei Bargeld und verließen das Restaurant durch den Haupteingang. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 13000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.