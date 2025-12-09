TRAUNSTEIN. Ein 19-Jähriger war am Karl-Theodor-Platz in Traunstein am gestrigen Spätnachmittag mit einer Gruppe in Streit geraten und von mehreren Personen geschlagen und seiner Tasche und Schuhe beraubt worden. Der Geschädigte wurde nicht unerheblich verletzt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Traunstein die genauen Tatumstände in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Am späten Montagnachmittag (8. Dezember 2025) meldeten unbeteiligte Zeugen gegen 17.50 Uhr der Integrierten Leitstelle Traunstein einen verletzten und blutenden jungen Mann. Der 19-jährige Deutsche war nach ersten Befragungen von zwei zunächst unbekannten Männern zusammengeschlagen worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen stellte sich heraus, dass zwei Personengruppen, die miteinander bekannt waren, zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr am nahegelegenen Rewe-Markt am Karl-Theodor-Platz in Traunstein in einen Streit gerieten. Im weiteren Verlauf soll der 19-Jährige aus dem Landkreis Traunstein von zwei 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen, die ebenfalls in Traunstein und im Landkreis Traunstein wohnen, niedergeschlagen und seiner Umhängetasche sowie seiner Schuhe beraubt worden sein. Das Opfer kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die ersten koordinierten Fahndungs-, Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen übernahm die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein. Zuständigkeitshalber hat der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen für die Kriminalpolizei Traunstein übernommen. Der Fall wird nun vom Fachkommissariat für Raubdelikte unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein bearbeitet.

Im Fokus der Ermittlungen steht insbesondere der genaue Ablauf der Tat sowie die Beteiligung der einzelnen Personen.

Die Ermittler bitten Zeugen, welche in dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 9873-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.