NIEDERAICHBACH, LKR. LANDSHUT. Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Samstag, 06.12.2025, mehrere Kupferleitungen an der Baustelle der Süd-Ost-Link-Stromtrasse entwendet.

Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen haben sie die Unbekannten vermutlich zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr über einen Bauzaun Zugang zur Baustelle verschafft und anschließend bereits montierte Kupferleitungen entwendet; zudem wurde ein Baucontainer gewaltsam geöffnet. Soweit bislang bekannt, wurde daraus nichts entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0871/9252-0 erbeten.

Veröffentlicht: 09.12.2025, 09.55 Uhr