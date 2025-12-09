POCKING, LKR. PASSAU. In den frühen Montagmorgenstunden (08.12.2025) sind bislang unbekannte Personen in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 00.30 Uhr und 06.00 Uhr haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in der Bürgermeister-Schönbauer-Straße verschafft. Mutmaßlich über das Dach haben die Täter Zutritt zum Gebäude erlangt und anschließend versucht die Büroräume zu öffnen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet und die Täter konnten sich unerkannt entfernen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die ungewöhnliche Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen im relevanten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 09.12.2025, 09.00 Uhr