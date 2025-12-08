NÜRNBERG. (1154) Am Montagabend (08.12.2025) fanden in der Nürnberger Innen- und Südstadt mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Das Einsatzgeschehen blieb weitgehend störungsfrei.



Gegen 18:30 Uhr versammelten sich im Bereich des Hallplatzes rund 70 Personen unter dem Motto „Für ausgewogene Berichterstattung! ÖRR bricht den Rundfunkstaatsvertrag“. In der Spitze kamen rund 120 Personen in unmittelbarer Nähe zu mehreren angezeigten Gegenprotesten zusammen.

Gegen 19:15 Uhr starteten die 70 Personen der Versammlung „Für ausgewogene Berichterstattung! ÖRR bricht den Rundfunkstaatsvertrag“ einen Aufzug durch die Nürnberger Innenstadt und die Südstadt. Zeitgleich setzte sich auch ein Großteil der Gegendemonstranten („Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte“, „Wir bleiben laut! Mit Körper, Geist & Seele gegen den Faschismus“, „Vor Gott sind alle gleich“, „Nürnberg nazifrei“, „Musiker*innen gegen Nazis“) auf einer alternativen Route in Bewegung.

Eine Teilnehmerin des Gegenprotestes versuchte eine Absperrung zu überwinden. Am Hallplatz kam es weiter zu einem tätlichen Angriff und einer Beleidigung gegen die eingesetzten Beamten. Sowie einer wechselseitigen Körperverletzung durch Versammlungsteilnehmer. Die Einsatzkräfte mussten teilweise unmittelbaren Zwang anwenden. Die Kriminalpolizei Nürnberg leitet in diesen Fällen entsprechende strafrechtliche Ermittlungen ein.

Nach der Abschlusskundgebung am Hallplatz war das Versammlungsgeschehen gegen 21:00 Uhr beendet.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.



Erstellt durch: Kai Schmidt