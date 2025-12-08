SENDEN. Am späten Samstagnachmittag ging bei der Polizeistation Senden die Mitteilung über eine unmittelbar vorausgegangene Bedrohung im häuslichen Umfeld in der Haydnstraße ein.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung hatte sich der 43-jährige Tatverdächtige bereits mit seinem Fahrzeug von der Tatörtlichkeit entfernt, konnte jedoch in der Folge von einer Streifenbesatzung im Bereich der Benzstraße in Erbach bei Ulm angehalten werden. Da der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, hinderte die Streifenbesatzung ihn an einer Weiterfahrt. Aus Eigensicherungsgründen wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei Baden-Württemberg hinzugezogen, um den in seinem Fahrzeug sitzenden Mann festzunehmen. Die Spezialkräfte keilten das Fahrzeug des Mannes mit Fahrzeugen ein und setzten Reizgas ein. Im Anschluss öffneten die Beamten das Fahrzeug gewaltsam und nahmen den Mann widerstandslos fest.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Personen.

Am 07.12.2025 wurde der Tatverdächtige beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 43-jährige deutsche Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (PSt Senden)

