Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Am Donnerstagabend kam es im Bereich des Bahnhofs zu einem Streit, in dessen Verlauf die Kontrahenten mit einem Messer und einem Metallspieß aufeinander losgingen. Die Kripo Coburg sucht Zeugen.

Gegen 18.20 Uhr verständigte ein 22-Jähriger die Polizei und meldete, dass er angegriffen worden sei. Nach Abklärung der Polizei stellte sich der Vorfall jedoch etwas anders dar.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es im Bahnhofgebäude gegen 17.30 Uhr zu einer körperliche Auseinandersetzung zwischen vier syrischen Männern. Zunächst gerieten der 22-Jährige und ein 15-Jähriger aneinander. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Streitigkeit auf den Bahnhofsvorplatz. Spätestens dort verwendeten der 22-Jährige ein Messer und der 27-Jährige einen Metallspieß, um auf jeweils anderen einzustechen bzw. einzuschlagen. Danach trennten sich die beiden Beteiligten. Beide Tatverdächtige erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Die eingesetzten Polizeikräfte ermittelten umgehend die insgesamt vier Männer.

Am Freitagmittag erließ das Amtsgericht Kronach auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Messerstecher wegen versuchten Totschlags und gegen den Tatverdächtigen, der den Metallspieß verwendete, wegen gefährlicher Körperverletzung. Die zwei Tatverdächtigen befinden sich nun in unterschiedlichen Justizvorzugsanstalten.

Die Kriminalpolizei Coburg führt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Coburg die Ermittlungen zu den Hintergründen.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung im Bahnhofsgebäude und auf dem Bahnhofsvorplatz beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.