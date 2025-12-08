REGENSBURG. Am Freitagnachmittag wurden zwei Jugendliche bei den Regensburg Arcaden von zwei männlichen Personen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag, 5. Dezember, gegen 13.30 Uhr, waren zwei 17-jährige Deutsche gemeinsam in den Regensburg Arcaden unterwegs. Zwei unbekannte Männer sprachen die beiden an und drängten diese aus dem Gebäude. Einer der beiden Männer zückte ein Messer und forderte Geld. Der Geschädigte ging zum Bankautomaten und hob dort einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag ab. Ein bislang unbekannter Täter nahm das Geld entgegen und die beiden Männer flüchteten vom Tatort.

Die beiden Jugendlichen gingen daraufhin zur Polizeidienststelle und erstatteten Anzeige. Ein mutmaßlicher Täter, ein 15-jähriger Iraker, wurde im Bereich der Arcaden angetroffen. Der zweite Täter ist bislang flüchtig.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

männlich,

ca. 17-18 Jahre alt,

1,75 cm groß,

breiter Körperbau mit auffällig breitem Gang,

südländisches Aussehen,

Haare nach hinten gegelt

bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit gelben Akzenten

soll im Stadtteil Königswiesen wohnen

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.