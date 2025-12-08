2282 – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Kriegshaber – Am Freitag (05.12.2025) griff ein bislang unbekannter Täter einen 49-Jährigen in der Ulmer Straße mutmaßlich mit einem Messer an. Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 19.30 Uhr verletzte der Unbekannte den 49-Jährigen unvermittelt mit einem Messer im Bereich der Beine. Der 49-Jährige befand sich auf dem dortigen Gehweg, als der Unbekannte von hinten an ihn herantrat. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Landstraße / Stadtbergen. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofortige Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Mütze

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2283 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Firnhaberau – Am Samstag (06.12.2025) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines geparkten Autos in der Dr.-Schmelzing-Straße.

Gegen 19.45 Uhr touchierte der Unbekannte im Vorbeifahren mit seinem grauen Toyota den linken Außenspiegel des geparkten VW Golf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2284 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Innenstadt – Am Sonntag (07.12.2025) kam ein 37-jähriger Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Ampel in der Amagasaki-Allee.

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 37-Jährige auf der Amagasaki-Allee. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Ford die Ampel. Die Ampel war nicht mehr funktionstüchtig. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. An der Ampel entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

2285 – Polizei ermittelt nach Raub

Innenstadt – Am Sonntag (07.12.2025) betraten zwei bislang unbekannte Täter einen Kiosk in der Klinkertorstraße und erbeuteten Bargeld.

Gegen 21.00 Uhr betraten die zwei Unbekannten den Kiosk. Einer der beiden forderte unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kasse. Die 23-jährige Kassiererin kam der Aufforderung nach. Der Unbekannte entnahm Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Der zweite Unbekannte hielt sich die gesamte Zeit im Eingangsbereich auf. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Heilig-Kreuz-Straße.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Männlich, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, sowie weißem Logo auf dem linken Oberschenkel, schwarze Schuhe, weiße Maske im Gesicht

Person 2: Männlich, komplett schwarz bekleidet, weiße Sportschuhe mit dunklen Applikationen

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen schweren Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2286 – Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Innenstadt – Am Montag (08.12.2025) war ein 47-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto in der Remboldstraße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte gegen 02:30 Uhr den Autofahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Zudem zeigte der 47-Jährige drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der 47-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

2287 – Polizei sucht Zeugin nach Vorfall in einer Straßenbahn

Göggingen – Am Dienstag (02.12.2025) wurde eine bislang unbekannte Frau mit ihren drei Kindern von einem Mann in einer Straßenbahn angesprochen.

Der 46-Jährige sprach die Frau an und berührte ihre Kinder an den Haaren und im Gesicht. Die unbekannte Frau forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Bei der nächstgelegenen Haltestelle stieg die Frau mit ihren Kindern aus und verließ die Örtlichkeit. Ein Zeuge beobachtet den Vorfall. Die hinzugerufene Streife kontrollierte anschließend den Mann.

Die Polizei sucht die bislang unbekannte Frau. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

2288 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Göggingen – Am Freitag (05.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Römerweg.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr durchsuchten der oder die Täter mehrere Zimmer und entwendeten Wertsachen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen".

Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet:

https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html

(Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.