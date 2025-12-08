LKR. ROSENHEIM. Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung zur Ausübung verbotener Prostitution führte die Kriminalpolizei Rosenheim mehrere Kontrollen durch. Dabei wurden einige Verstöße im niedrigen einstelligen Bereich festgestellt und geahndet.

Anfang November und Dezember 2025 konnte das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim nach mehreren Hinweisen zwei Prostituierte im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Prien kontrollieren. Dabei handelte es sich um zwei chinesische Staatsangehörige im Alter von 48 und 55 Jahren, die ihre Dienste außerhalb der erlaubten Bereiche anboten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Frauen wieder entlassen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen gefertigt.

Die Bekämpfung illegaler Prostitution hat für die Polizei hohe Priorität. Dabei weist die Polizei darauf hin, dass Prostitution in Deutschland grundsätzlich erlaubt ist, jedoch strengen gesetzlichen Regelungen unterliegt. So ist das Betreiben von Prostitutionsstätten in Kommunen mit weniger als 30.000 Einwohnern, wie im Landkreis Rosenheim, verboten.

Sexuelle Dienstleistungen werden jedoch zunehmend in Gemeinden nahe Autobahnen angeboten. Die Prostituierten bleiben dort meist nur kurzzeitig und wechseln anschließend den Standort.

Um dieses Kriminalitätsphänomen zu bekämpfen, überwacht die Polizei proaktiv Online-Portale, auf denen Prostitution beworben wird, sowie potenzielle Rotlichtbereiche. Bei ausreichendem Verdacht werden gezielte Schwerpunktkontrollen durchgeführt.

Gerade im ländlichen Raum, sind Hinweise und Zeugenaussagen aus der Bevölkerung für die Ermittler besonders wertvoll, um weitere Maßnahmen einzuleiten und Erfolge zu erzielen.

Neben der Strafverfolgung steht nicht minder der Schutz der betroffenen Frauen im Fokus. Dabei werden entsprechende Hilfsangebote für Menschen in der Prostitution bereitgestellt. Bundesweite Hotlines wie „Gewalt gegen Frauen“ sowie Fachberatungsstellen wie Perlentor e.V., Mimikry und Solwodi, bieten entsprechende Unterstützung an.