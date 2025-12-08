NAILA, LKR. HOF. Unbekannte beschmierten mehrere Wände im Ortskern mit rechten Schriften und verfassungswidrigen Symbolen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Sonntagnacht 22 Uhr bis Montagfrüh 8 Uhr, beschmierten die Täter die Wände am Rathaus, am Bürgerzentrum und eine Hauswand in der Straße am Kirchplatz mit rechten Parolen und Hakenkreuzen. Die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.