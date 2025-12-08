Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und dem Polizeipräsidium Oberfranken

A9 / HIMMELKRON, LKR. KULMBACH. Am Freitagabend entdeckten Kräfte der Verkehrspolizei Bayreuth Säcke voller Diebesgut bei einer Kontrolle eines VW Busses. Die Kriminalpolizei Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Bayreuth haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 20.15 Uhr geriet ein Volkswagen Transporter, der auf der A9 in Richtung Berlin fuhr, ins Visier einer Polizeistreife der Verkehrspolizei Bayreuth. Der Wagen wurde an der Anschlussstelle Himmelkron bei einer Tankstelle gestoppt. Beim Blick ins Fahrzeuginnere fanden die Beamten Säcke voll mit Kleidung, die zum Teil noch mit Etiketten und Diebstahlssicherungen versehen waren. Kaufbelege konnten die drei moldauischen Männer im Alter von 20, 24 und 31 Jahren nicht vorweisen. Zudem besaß der 20-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Ermittlungsrichter am Samstag Untersuchungshaftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls gegen die drei tatverdächtigen Männer.