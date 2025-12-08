2017. Festnahme eines Tatverdächtigen wegen eines Tötungsdelikts – Pasing

Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 20:55 Uhr, wurde eine 59-jährige Deutsche leblos in der Küche ihrer Wohnung in Pasing aufgefunden. Bezugspersonen hatten sie bereits seit einigen Tagen nicht mehr erreichen können, woraufhin die Wohnung im Rahmen eines Polizeieinsatzes geöffnet wurde. Die Todesursache war zu diesem Zeitpunkt unklar. Allerdings ergaben sich aus der Spurenlage Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung. Daraufhin wurden die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch in der Nacht durch das Kommissariat 11 übernommen. Vor Ort wurden in der Folge umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Verlauf des Freitags, 05.12.2025 bestätigte sich im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung, dass die 59-Jährige durch stumpfe Gewalteinwirkung zu Tode gekommen war. Die intensiven Ermittlungen des Kommissariats 11 führten schließlich dazu, dass sich ein Tatverdacht gegen einen 60-jährigen Deutschen, der ohne festen Wohnsitz ist, erhärtete.

Nur wenige Stunden nachdem die Zielfahndung des Polizeipräsidiums München mit den Fahndungsmaßnahmen betraut wurde, konnte der Tatverdächtige durch diese am Samstag, 06.12.2025, gegen 22.00 Uhr, in einem Hotelzimmer in der Innenstadt widerstandslos festgenommen werden.

In der Folge wurde durch die Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl unter anderem wegen Mordes beantragt und bei der richterlichen Vorführung am Sonntag, 07.12.2025 durch den Ermittlungsrichter erlassen und dem Tatverdächtigen eröffnet. Der 60-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Kommissariat 11 in dieser Sache dauern an.

2018. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Aubing-Lochhausen

Am Sonntag, 07.12.2025, gegen 14:50 Uhr, fuhr eine 34-Jährige türkische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw auf der Lochhausener Straße stadteinwärts.

Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Mälzereistraße in Richtung Lochhausener Straße.

Als die 34-Jährige die Mälzereistraße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer.

Der 53-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und wurde hierdurch im Bereich des Kopfes schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 53-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die 34-Jährige blieb unverletzt.

Der Pkw sowie das Fahrrad wurden beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

2019. Wohnungsraub – Lehel

Am Sonntag, 07.12.2025, gegen 11:00 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Die über 80-Jährige bewohnt eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter gaben sich beim Klingeln als Paketzusteller aus, weswegen die über 80-Jährige in dieser Annahme die Wohnungstüre öffnete.

Unmittelbar nach Öffnen der Wohnungstür drängte sich einer der bislang unbekannten Täter an der Geschädigten vorbei und begab sich zielstrebig in den hinteren Bereich der Wohnung in das dort befindliche Schlafzimmer. Währenddessen dirigierte ein weiterer Täter das Opfer mit ihrem Rollator zunächst in ein „Vorzimmer“ aufs dortige Bett. Hier drohte er ihr mittels eines Schals den Mund zu verbinden und die Hände zu fesseln. Unter vehementer verbaler Ablehnung ließ er von seinem Vorhaben der Fesselung ab und entnahm der Geschädigten lediglich ihr Hausnotrufband.

Während der zweite Täter die über 80-Jährige weiterhin im Schlafzimmer hielt, durchsuchte der erste Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Beide Täter verließen schließlich unter Mitnahme von Wertgegenständen die Wohnung.

Die über 80-Jährige verständigte im Nachgang selbstständig den Polizei-Notruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf die Identität der Täter.

Durch den Wohnungsraub blieb die über 80-Jährige unverletzt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die Sachbearbeitung übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 40 Jahre, 180 cm, schlank, osteuropäisches/slawisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare; kurzärmlige rote Weste (wie von einem Paketdienst), langärmliges dunkles Oberteil mit Kapuze, dunkle Hose

Täter 2:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, 175 cm, schlank, osteuropäisches/slawisches Erscheinungsbild, dunkle Haare; kurzärmlige rote Weste (wie von einem Paketdienst), langärmliges dunkles Oberteil ohne Kapuze, dunkle Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Seeaustraße, Himbselstraße und Oettingenstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2020. Mehrere Einbruchsdiebstähle in Reihenhäuser – Neubiberg

Am Sonntag, 07.12.2025, im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 18:15 Uhr, kam es in Neubiberg zu zwei Einbruchsdiebstählen in Reihenhäusern.

In beiden Fällen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter unerlaubt Zutritt zu den jeweiligen Anwesen.

In einem Fall gelang es dem oder den bislang unbekannten Tätern mittels gewaltsamer Öffnung eines Küchenfensters in das Wohngebäude zu gelangen. In dem anderen Fall ist bislang unbekannt wie in das Wohngebäude gelangt wurde. Durch das gewaltsame Eindringen in das erste Reihenhaus entstand ein geringer Sachschaden.

Im Inneren fand jeweils eine ausgedehnte Suche nach Wertsachen statt. In beiden Fällen wurde Schmuck und Bargeld jeweils im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

In beiden Fällen wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wiesenweg und Römerfeld (Neubiberg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2021. Brandfall – Obergiesing

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Obergiesing. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 62-Jährige Tunesierin in der Wohnung.

Nach dem Versuch das Feuer zu löschen, verließ sie die Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand letztendlich löschen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die 62-Jährige wurde bei dem Brand nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 übernommen.

2022. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Diebstahl von Kupferkabeln aus einer Baustelle – Taufkirchen

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 19:40 Uhr, kontrollierte eine zivile Streifenbesatzung im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität einen Kleintransporter VW im Bereich der Dorfstraße in Taufkirchen.

Im Fahrzeug befand sich als Fahrer ein 61-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Außerdem konnten im Fahrzeug mehrere Kupferkabel aufgefunden werden. Da der Fahrer keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte und sich diese in seiner Unterkunft befinden, begab man sich zusammen dorthin.

In der Unterkunft konnten in den Zimmern weitere Kupferkabel festgestellt werden. Zwei weitere Bewohner, ein 53-Jähriger und ein 57-Jähriger, beide mit kroatischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden ebenso angetroffen. Die Herkunft der Kupferkabel bedarf weiterer Ermittlungen.

Alle drei Personen wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entlassen und wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Baustelle angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 übernommen.

2023. Polizeieinsatz aufgrund einer Privatfeier – Obergiesing

Am Samstagabend, 06.12.2025, fand eine private Geburtstagsfeier eines 17- und eines 16-Jährigen, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, in einem Büro in Obergiesing statt.

Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei mehrmals von Anwohnern wegen Ruhestörung verständigt. Einer der zwei Gastgeber verständigte selbst über den Notruf die Polizei, da immer mehr Gäste als eingeladen, auf der Feier erschienen. Nach Schätzungen der Polizei befanden sich circa 150 Gäste auf der Feier. Die Polizeistreifen lösten die Geburtstagsfeier auf und alle Gäste verließen die Örtlichkeit.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes kurz vor 23:00 Uhr wurde eine Sachbeschädigung an einem Pkw, Ford angezeigt, welcher im Innenhof des Gebäudes geparkt war. Die beschädigte Windschutzscheibe stammt nach derzeitigen Ermittlungsstand von einer Flasche, welche aus dem Fenster der Feier geworfen wurde.

Gegen 00:40 Uhr bemerkten Polizeibeamte im weiteren Zusammenhang einen fahrenden Pkw, aus welchem vom geöffneten Beifahrerfenster ein pyrotechnischer Gegenstand geworfen wurde. Der Beifahrer, ein 17-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, warf die gezündete Pyrotechnik in Richtung einer Personengruppe, welche sich an einer Haltstelle befand. Ein 16-Jähriger, mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München wurde damit am Knie getroffen, jedoch nicht verletzt, da der Böller an ihm abprallte und danach detonierte.

Der voll besetzte Pkw wurde durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Der 17-Jährige wurde wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung und dem Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz angezeigt.