OFFENBERG, LKR. DEGGENDORF. Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf haben am Freitag, 05.12.2025, kurz vor 11 Uhr bei der Kontrolle eines Fernreisebusses eine größere Menge Ecstasy-Tabletten sichergestellt.

Gegen 10:45 Uhr unterzogen die Fahnder auf der BAB A3 Höhe Kronawitt den Fernreisebus einer verdachtsunabhängigen Kontrolle, dabei fanden die Beamten im Gepäck eines 23-jährigen Niederländers rund 1000 Ecstasy-Tabletten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen; die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zwischenzeitlich erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Er ist am Samstag, 06.12.2025, beim Amtsgericht Deggendorf vorgeführt und anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert worden.

Veröffentlicht: 08.12.2025, 11.20 Uhr