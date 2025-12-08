BAB A3, PASSAU. Am Freitag (05.12.2025) fanden Schleierfahnder bei einer Kontrolle Diebesgut um Wert von rund 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 09.15 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen BMW auf der A3 in Fahrtrichtung Österreich. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Kartonagen, in denen sich zum Teil originalverpackte Kosmetikartikel und Kleidung befanden. Einen Nachweis konnte der ungarische Fahrer im Alter von 37 Jahren nicht erbringen. Zudem besaß er keinerlei Fahrerlaubnis für das Fahrzeug.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen. Der 37-Jährige muss sich wegen des wegen des Verdachts der Hehlerei sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen.

Veröffentlicht: 08.12.2025, 10.55 Uhr