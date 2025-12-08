BAD ABBACH, LKR. KELHEIM. Am Freitag, 05.12.2025, wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kelheim sowie eine Streife der Polizeiinspektion Neutraubling zu einer Auseinandersetzung in die Kochstraße verständigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus noch nicht näher bekannten Gründen zu einem Streit zwischen einem 22-Jährigen, einem 16-Jährigen und einem 19-Jährigen. Im Verlauf des Streits, bei dem auch ein Pfefferspray verwendet wurde, soll der 16-jährige Deutsche den 19-jährigen Deutschen mit einem Messer am Rücken verletzt haben. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 16- und 22-jährigen Deutschen konnten im Rahmen der Fahndung wenig später durch Einsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung.

Veröffentlicht: 08.12.2025, 10.15 Uhr