WALDSASSEN, LKR. TIRSCHENREUTH. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Schusswaffen sichergestellt, Waffenexperten des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) unterstützten die Maßnahmen vor Ort, eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet und der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Haft.

In der Wohnung des 67-jährigen Tatverdächtigen wurden mehrere Schusswaffen aufgefunden und sichergestellt. Waffenexperten des BLKA waren von Beginn an eingebunden und unterstützten gemeinsam mit dem Rechtsmedizinischen Institut der Universität Erlangen die kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Einsatzort. Sie arbeiten eng mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. zusammen, um den genauen Tathergang zu rekonstruieren und die verwendete Tatwaffe zweifelsfrei zu bestimmen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Tatverdächtige die mutmaßliche Tatwaffe legal besessen hat. In Bezug auf die Sicherstellung der Schusswaffen des Mannes steht die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. in engem Austausch mit der Waffenbehörde des Landratsamts Tirschenreuth. Zur Klärung der abschließenden Todesursache wird beim 64-jährigen Verstorbenen eine Obduktion durchgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurde der 67-jährige am Freitag, 8. Dezember, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.