MITTERSKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntag, 07.12.2025, kam es gegen 04:45 Uhr auf der Kreisstraße K PAN 46 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Vilshofen mit seinem Pkw die Kreisstraße in Richtung Mitterskirchen. Auf Höhe Sauersberg erfasste der Pkw Fahrer einen auf der Fahrbahn befindlichen 32-jährigen mit Wohnsitz in Mitterskirchen. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 2.500€.

Die Feuerwehr Mitterskirchen leistete technische Hilfe und war mit ca. 10 Mann vor Ort. Durch die Staatsanwaltschaft Landshut wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter beauftragt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Eggenfelden unter der Nummer 08721/96050 in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 07.12.2025, 08.04 Uhr