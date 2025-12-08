PASSAU. Der seit letzten Dienstag, den 03.12.2025, als vermisst gemeldete 14-jährige Junge konnte aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen führten zur Feststellung seines aktuellen Aufenthaltsortes bei einem Verwandten.

Die Polizeiinspektion Passau bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, 0851/9511-0

Veröffentlicht: 08.12.2025, 08.15 Uhr