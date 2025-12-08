HUTTHURM, LKR. PASSAU. Am Sonntag, den 07.12.2025 ereignete sich gegen 02:30 Uhr auf der Bundesstraße 12 im Gemeindebereich Hutthurm ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kam hierbei auf der Bundesstraße 12, Höhe Leoprechting in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn an. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam in einem Feld zum Liegen. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch der Beifahrer wurden hierbei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholisierung festgestellt wurde, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Ebenso wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Die Bundesstraße 12 war an er Unfallörtlichkeit gesperrt, bis das Fahrzeug geborgen wurde.

Veröffentlicht: 08.12.2025, 08.05 Uhr