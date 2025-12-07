LKR. BAYREUTH. Zwischen Freitag und Samstag kam es im Landkreis Bayreuth zu mehreren Einbrüchen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Einfamilienhaus in Goldkronach

Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Samstagnachmittag, 14.55 Uhr, brachen unbekannte Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Egerländer Straße auf.

Mehrfamilienhaus in Nemmersdorf

Am Freitagnachmittag, im Zeitraum von 15.20 Uhr und 18.55 Uhr, brachen die Täter das Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Birkig“ in Nemmersdorf (Ortsteil von Goldkronach) auf. Im Anwesen durchwühlten sie die Wohnung im Erdgeschoss sowie eine weitere Wohnung im Obergeschoss auf der Suche nach Wertgegenständen.

Einfamilienhaus in Waizenreuth

Zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, und Samstagabend, 19.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher durch ein Kellerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus im Althenreuther Weg in Waizenreuth (Ortsteil von Weidenberg).

Einfamilienhaus in Mehlmeisel

In Mehlmeisel schlugen die Täter am Samstag zwischen 12.45 Uhr und 22.40 Uhr bei einem Einfamilienhaus am Richardsfelder Weg zu. Sie traten ebenfalls das Kellerfenster ein und gelangten so in das Haus.

Einfamilienhaus in Fichtelberg

Auch in Fichtelberg nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Jahnstraße aus. Am Samstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 19.10 Uhr schlugen die Täter das Küchenfenster ein und durchsuchten das Anwesen nach Wertgegenständen.

Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags und hinterließen einen beträchtlichen Sachschaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.