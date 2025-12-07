STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Sonntag kam es in einer Arbeiterunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen drei rumänischen Männern.

Samstagnacht, gegen 23.45 Uhr, ging über den Notruf die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung in der Forchheimer Straße ein. Mehrere Polizeistreifen begaben sich umgehend zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern im Alter von 20, 23 und 41 Jahren gekommen. Im Verlauf des Streits soll auch ein Messer verwendet worden sein.

Der 20-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen, der 41-Jährige und der 23-Jährige leichte Verletzungen. Während der Tatzeit waren alle Beteiligten erheblich alkoholisiert.

Die Kriminalpolizei Bamberg nahm die Männer vorläufig fest und ermittelt nun den genauen Tathergang.