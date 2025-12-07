2011. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 75-Jährigen – Hadern

- siehe Medieninformation vom 06.12.2025, Nr. 2010 -

Wie bereits berichtet, wurde seit Freitag, 05.12.2025, ein 75-Jähriger aus Hadern vermisst.

Er konnte am Samstagabend, 06.12.2025, durch einen Passanten im Bereich Laim angetroffen und im Anschluss in seine Wohneinrichtung verbracht werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung zum Fall wurde entsprechend gelöscht.

2012. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Freimann

Am Freitag, 05.12.2025, 15:15 Uhr, befuhr ein 66-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München, mit seinem Kraftrad, Piaggio, die Maria-Probst-Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung zur Heidemannstraße links in diese einzubiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer mit einem schwarzen Audi A4, von der Verleihfirma „Miles“, die Heidemannstraße und bog im Kreuzungsbereich nach links in die Paul-Hindemith-Allee ab.

Um einen Zusammenstoß im Kreuzungsbereich zu verhindern, leitete der 66-Jährige ein Ausweichmanöver ein und kam hierbei zu Sturz. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort in Richtung Paul-Hindemith-Allee, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 66-Jährige wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum Fahrer des flüchtigen Miles-Pkw, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2013. Kind von Pkw erfasst; eine Person verletzt – Ottobrunn

Am Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr, hielt eine 51-jährige österreichische Staatsangehörige, wohnhaft im Landkreis München, mit ihrem Pkw, Honda, auf der Mittelinsel am Haidgraben in Ottobrunn, um ihre 8-jährige Tochter und ihren 43-jährigen Lebensgefährten aussteigen zu lassen.

Die 8-Jährige stieg eigenständig aus und betrat die Fahrbahn hinter dem Pkw um die Straße zu queren. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 45-jährige spanische Staatsangehörige, wohnhaft im Landkreis München, mit ihrem Pkw, Dacia, den Haidgraben in Richtung Brunnthaler Straße.

Die 8-Jährige wurde vom Pkw frontal erfasst und leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

2014. Pkw kommt von Fahrbahn ab; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Samstag, 06.12.2025, 05:00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger ungarischer Staatsangehöriger aus Österreich mit seinem Pkw, Skoda, die Candidstraße in Richtung Tegernseer Landstraße. Als Beifahrerin im Fahrzeug befand sich eine 29-jährige ungarische Staatsangehörige, ebenfalls aus Österreich.

An der Gabelung, an der sich die Straße in zwei unterschiedliche Fahrrichtungen aufteilt, kam der 33-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Fahrbahnteiler, an welchem sich ein Verkehrsmast mit einer Schranke befindet. Der Verkehrsmast sowie der Pkw wurden dabei schwer beschädigt.

Die 29-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Der Mittlere Ring musste in östliche Fahrrichtung bis zur Räumung der Unfallstelle etwa zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

2015. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich; zwei Personen verletzt – Perlach

Am Sonntag, 07.12.2025, 00:00 Uhr, befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw Renault den Schumacherring. Mit im Pkw befand sich als Beifahrerin eine 24-Jährige (beide mit slowenischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Nürnberg).

An der Kreuzung zur Heinrich-Lübke-Straße beabsichtigte die 33-Jährige links in diese einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-Jähriger aus Österreich mit seinem Pkw, Alfa Romeo, die Heinrich-Lübke-Straße und beabsichtigte diese an der Kreuzung geradeaus zu überqueren.

Beim Abbiegevorgang der 33-Jährigen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Renault wurden hierbei leicht verletzt. Die 24-jährige Beifahrerin musste durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

2016. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl – Trudering

Am Donnerstag, 04.12.2025, zwischen 13:30 und 17:40 Uhr, verschafften sich drei Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus über dessen Terrassentür.

Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und nahmen Schmuck sowie Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages an sich. Im Anschluss flüchteten sie zunächst unerkannt.

Im weiteren Verlauf verschafften sich die drei Tatverdächtigen zu einem weiteren Grundstück gewaltsam Zutritt über den Gartenzaun.

Ein Anwohner nahm dabei Geräusche im Garten wahr und konnte über eine installierte Überwachungskamera drei Personen auf der Aufzeichnung feststellen. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Als die drei Täter bemerkten, dass sich Personen im Anwesen befinden, entfernten sie sich vom Grundstück und flohen in unbekannte Richtung.

Durch die sofort eingeleitete Fahndung gelang es den Polizeikräften, alle drei Tatverdächtigen anzutreffen und festzunehmen.

Bei den drei Männern handelt es sich um zwei 35-Jährige mit chilenischer und argentinischer Staatsangehörigkeit, sowie einen 28-Jährigen mit kubanischer Staatsangehörigkeit.

Bei allen drei Tatverdächtigen konnte Einbruchswerkzeug, wie Brecheisen, Hammer und Handschuhe, festgestellt werden. Der 28-Jährige führte zudem Schmuck und Bargeld mit sich, welches dem ersten der beiden Häuser zugeordnet werden konnte.

Die drei Tatverdächtigen wurden im Anschluss einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher gegen alle drei einen Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 5.