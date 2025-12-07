LANDSBERG AM LECH, 07.12.2025. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Reihenhaus ein Feuer aus. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Am 06.12.2025, gegen 23:40 Uhr, wurden die Einsatzkräfte über ein Feuer in einem Reihenmittelhaus am Römerhang in Landsberg am Lech informiert. Der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, gelang es rasch, den Brand zu löschen. Neben den Bewohnern des Brandobjekts wurden vorsorglich auch die Personen aus den angrenzenden Reihenhäusern evakuiert. Außer einem 32-jährigen Mann, der aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieben alle anderen unverletzt.

Der betroffene Hausabschnitt ist derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.