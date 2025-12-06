Hier der ursprüngliche Bericht in anonymisierter Form:

ELSENFELD LKR. MILTENBERG. Seit Samstagnachmittag wird ein 73-jähriger Mann vermisst. Die Obernburger Polizei ist mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte auf der Suche und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 73-jährige Vermisste wurde am Samstag, gegen 16:30 Uhr, zuletzt in der Bahnhofstraße gesehen. Ersten Erkenntnissen nach ist der Rentner den Witterungsbedingungen nicht angepasst gekleidet. Des Weiteren ist der Mann demenzkrank und weder räumlich noch zeitlich orientiert. Aufgrund der aktuellen Temperaturen und des Niederschlags ist es wichtig, den Mann so früh wie möglich zu finden. Die Polizei bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 75-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Sehr groß und schlank

Grauhaarig

Brillenträger

Der Vermisste trägt vermutlich keine Winterjacke

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.