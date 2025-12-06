WORINGEN. Am Vormittag des 06.12.2025 kam es in Woringen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Der Anbau einer Garage, welcher an das Einfamilienhaus angrenzt brannte und drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Durch die Feuerwehr konnte jedoch die Ausweitung des Brandes verhindert werden. An dem Anbau und der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 €. Es ist davon auszugehen, dass sich der Inhalt der Mülltonnen in Brand setzte, welche im Anbau aufbewahrt waren. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Vor Ort waren neben der Polizei, die freiwilligen Feuerwehren Woringen, Bad Grönenbach und Memmingen, sowie ein Rettungswagen der Malteser.

(PI Memmingen)