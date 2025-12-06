STEINHÖRING, LKR. EBERSBERG, 06.12.2025: Kurz nach Mitternacht geriet am heutigen Samstag eine Scheune in Steinhöring, Ortsteil Kraiß, in Brand.

Gegen 00:20 Uhr bemerkten Gäste, die in der Scheune feierten, ein Knistern und stellten anschließend fest, dass der Dachstuhl der Scheune brannte. Als ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand, das Feuer hat auch schon auf das danebenstehende Wohnhaus übergegriffen. Während die Scheune vollständig abbrannte, konnte das Wohnhaus gerettet werden.

Der entstandene Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Einer der Anwesenden wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, weil der Verdacht bestand, dass er Rauchgase eingeatmet hatte, alle anderen blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und wird in den nächsten Tagen eine Brandortbegehung durchführen.