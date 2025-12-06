INGOLSTADT, 06.12.2025. Am gestrigen Abend kam es gegen 19:30 Uhr in Ingolstadt in der Richard-Strauß-Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Frau erstochen wurde.

Ein 49-jähriger Türke griff seine Ex-Partnerin, eine 45-jährige Deutsche, in der Richard-Strauß-Straße an und stach mit einem Küchenmesser auf sie ein. Ihre beiden 23- und 17-jährigen Söhne kamen ihr zu Hilfe und versuchten, durch Tritte und Schläge, den Türken von ihrer Mutter abzuhalten.

Die schwerverletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf verstarb. Der Messerstecher wurde ebenfalls schwerverletzt in ein Krankhaus gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird.

Die Polizei sperrte den Tatort großräumig ab und befragte in einer Betreuungsstelle eine große Anzahl von Zeugen, die das Geschehen mitbekommen hatten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat in enger Absprache mit der sachlich zuständigen Staatsanwaltschaft Ingolstadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Es werden auch am heutigen Tage noch polizeiliche Maßnahmen am Tatort durchgeführt.