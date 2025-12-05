KIRCHHEIM IN SCHWABEN. Auf der Staatsstraße 2037 südlich von Kirchheim kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf die Staatsstraße in Richtung Pfaffenhausen einfahren. Dabei übersah er den auf der Staatsstraße fahrenden 76-jährigen Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und mussten zur Behandlung in ein Klinikum. Der Pkw-Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen stand erheblicher Sachschaden, beide mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehren Kirchheim und Pfaffenhausen waren mit zahlreichen Kräften für Verkehrsmaßnahmen vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es bis mittags zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Den Fahrer des Lkw erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bei dem Zusammenstoß war auch der Hund des 76-Jährigen im Pkw, welcher nach dem Unfall in unbekannte Richtung entlaufen ist. Mitteilungen zu Feststellungen bzgl. eines herrenlosen kleinen Hundes im Bereich Kirchheim / Pfaffenhausen werden durch die PI Mindelheim erbeten. Es handelt sich vermutlich um einen Yorkshire Terrier. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der PI Mindelheim unter 08261 7685-0 zu melden. (PI Mindelheim)

