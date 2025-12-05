CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau kam es heute Vormittag zu einer Explosion in einem Wohnhaus, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Die Feuerwehr prüft derzeit das weitere Vorgehen am Brandort. Die Löschungsarbeiten konnten noch nicht abgeschlossen werden. Bei der schwer verletzten Person handelt es sich um einen 29-jährigen Mann, der im betroffenen Wohnhaus lebt. Nach aktuellem Stand ist nun bekannt, dass mehrere Personen leichte Verletzungen erlitten haben. Anwohner, welche in unmittelbarer Nähe zum Brandort wohnen, wurden vorsorglich evakuiert.

Die Ermittlungen zu diesem Fall, insbesondere zur Ursache der Explosion, dauern weiterhin an.