BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochnachmittag, den 3. Dezember 2025, wurde ein Zugreisender durch Polizeibeamte der Grenzpolizeiinspektion Piding kontrolliert. Bei der anschließenden Durchsuchung seines mitgeführten Gepäcks konnten ca. zwei Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die weiteren Ermittlungen in dieser Sache. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Mittwochnachmittag, den 3. Dezember 2025, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding bei Bruckmühl Reisende im Personenzug von München nach Salzburg.

Gegen 13.30 Uhr hatten die Beamten das richtige Gespür bei der Kontrolle eines 35-jährigen Iraners. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Gepäcks konnten insgesamt ca. zwei Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.

Noch vor Ort wurde der dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am darauffolgenden Donnerstag (4. Dezember 2025) Haftbefehl gegen den Mann und er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern weiter an.