NÜRNBERG. (1143) Ein 52-jähriger Mann griff am Donnerstagabend (04.12.2025) in der Nürnberger Südstadt einen 37-Jährigen mit einem Hammer an. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen versuchten Mordes. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen.



Gegen 20:45 Uhr teilte eine 18-Jährige über den Polizeinotruf mit, dass ein Mann mit einem Gegenstand Passanten angreifen würde und gegen ein Gebäude schlagen würde.

Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie Kräfte des USK Mittelfranken fuhren zur Einsatzörtlichkeit in der Frankenstraße.

Als Beamte des USK Mittelfranken den Mann vor Ort ansprachen, reagierte dieser auf wiederholte Anordnungen nicht. Die Einsatzkräfte setzten einen Taser ein, um den Verdächtigen zu überwältigen. Anschließend legten sie dem Mann Handfesseln an und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige blieb unverletzt.

Ersten Ermittlungen zu Folge schlug der 52-Jährige (griechische Staatsangehörigkeit) dem 37-jährigen Passanten (syrische Staatsangehörigkeit) von hinten mit einem Hammer auf den Kopf. Es bestand weder eine Vorbeziehung zwischen den beiden noch kam es zuvor zu einem Streit.

Der 37-Jährige erlitt durch den Schlag schwere Kopfverletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden müssen. Er befindet sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte Spurensicherungsmaßnahmen durch und übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder die Hinweise zu Geschehnissen vor oder nach der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Der 52-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes strafrechtlich verantworten. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Zudem wird geprüft, ob der Mann aufgrund einer psychischen Ursache heraus handelte und in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden muss.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher