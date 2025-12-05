CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau kam es heute Vormittag zu einer Explosion in einem Wohnhaus, bei dem nach aktuellem Stand zwei Personen verletzt wurden. Das Gebäude steht in Vollbrand. Feuerwehr und Polizei sind mit starken Kräften vor Ort.

Am heutigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus in der Bergstraße in Chamerau. Bei dem Vorfall wurde eine Person, die sich im Inneren des Hauses aufhielt, schwer verletzt. Eine weitere Person, die sich außerhalb des Gebäudes befand, zog sich leichte Verletzungen zu. Das betroffene Wohnhaus geriet nach der Explosion in Vollbrand. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und führt umfangreiche Löscharbeiten durch.

Die Polizeiinspektion Bad Kötzting weist darauf hin, dass derzeit keine Gefahr für die umliegende Bevölkerung besteht. Es wird jedoch empfohlen, den betroffenen Bereich aufgrund der starken Rauchentwicklung zu meiden. Die Ursache der Explosion ist derzeit noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei Regensburg kommen ebenfalls zum Brandort.