2004. Jahrelang zurückliegendes Raubdelikt durch DNA-Treffer geklärt – Berg am Laim

-siehe Pressebericht vom 03.03.2017, Nr. 320

Wie bereits berichtet, kam es am 02.03.2017, gegen 03:15 Uhr, im Bereich der damaligen Kultfabrik/Optimolwerke zu einem versuchten Raub einer Handtasche.

Die damals 19-jährige Geschädigte aus dem Landkreis München befand sich zusammen mit ihrer 29-jährigen Freundin nach einem Diskobesuch auf dem Nachhauseweg.

Auf Höhe der Ampfingstraße 12 wurde die Geschädigte von einem bis dato unbekannten Mann von hinten angerempelt. Gleichzeitig griff der Mann nach dem Trageriemen der umgehängten Handtasche und versuchte im Vorbeilaufen die Handtasche zu entreißen.

Durch das Anrempeln stürzte die 19-Jährige zu Boden und wurde durch das Zerren an der Handtasche ein Stück über den Boden mitgeschliffen. Als der Tragriemen von der Handtasche abriss und der Täter dies nach ca. fünf Metern Flucht bemerkte, ging er zu der am Boden liegenden Frau zurück und versuchte ihr nun die Handtasche zu entreißen.

Auf Grund der massiven Gegenwehr und der lauten Hilferufe beider Frauen, ließ der damals unbekannte Täter von der Tatausführung ab und flüchtete unbekannt vom Tatort.

Durch die Tat wurde die Geschädigte leicht verletzt.

Im Rahmen der damaligen Anzeigenaufnahme wurden unter anderem DNA-Spuren gesichert, welche jedoch zunächst nicht zugeordnet werden konnten.

Auf Grund von Ermittlungen im Rauschgiftbereich im April 2025 wurden einem 27-jährigen Iraker mit Wohnsitz in München DNA entnommen. Hierbei kam es jetzt zu einer Übereinstimmung mit der damals gesicherten DNA-Spur am Tatort und dem Tatverdächtigen. Bei den nun erneut aufgenommen Ermittlungen, bestätigte sich der Tatverdacht gegen den 27-Jährigen.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

2005. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Freiham

Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 06:35 Uhr, fuhr eine 25-Jährige mit deutscher- türkischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München, in einem Pkw, VW, auf der Hans-Dietrich-Genscher-Straße. An der Kreuzung zur Helmut-Schmid-Allee wollte diese links in diese einbiegen. Zur selben Zeit wollte eine 48-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München als Fußgängerin die Helmut-Schmidt-Allee auf der Fußgängerfurt überqueren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin.

In Folge des Unfalls wurde die 48-Jährige verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei, welche auch die weiteren Ermittlungen führt. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

2006. Sachbeschädigung durch Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion – Harlaching

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 0:16 Uhr, vernahm ein Anwohner in der Holzkirchner Straße einen lauten Knall vor seinem Anwesen. Daraufhin entdeckte er, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter seinen Briefkasten, der fest mit seinem Gartentor verbunden war, weggesprengt hatten. Die Explosionswirkung war so stark, dass der Briefkasten mehrere Meter weit auf die andere Seite geschleudert wurde. Daraufhin wählte der Anwohner den Notruf über die 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei erbrachte keine Hinweise auf einen Täter.

Der Sachschaden liegt bei einem 4-stelligen Bereich.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Holzkirchner Strasse, Benediktenwanstraße und Geiselgasteigstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Sachbeschädigungen, die mittels Pyrotechnik begangen werden, werden Strafrechtlich als Verbrechen eingestuft, wenn der bloße Sachschaden 1.500 Euro übertrifft.

Der Verbrechenstatbestand wird auch dann erfüllt, wenn Personen durch die Tat gefährdet werden; eine Verletzung, ein Körperschaden ist lt. 308 StGB nicht erforderlich.

2007. Küchenbrand – Sauerlach

Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 16:00 Uhr, entstand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in Sauerlach durch einen Kochvorgang ein Brand. In der Wohnung befanden sich zum Tatzeitpunkt drei Bewohnerinnen, eine 27-jährige Algerierin, eine 28-jährige Bangladescherin sowie eine 26-Jährige Inderin, die die Rauchentwicklung durch den Brand bemerkten. Daraufhin rannten diese aus der Wohnung und ein Nachbar kam mit einem Feuerlöscher zu Hilfe und versuchte das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

Bei dem Brand wurden zwei Bewohnerinnen sowie eine Nachbarin verletzt. Alle erlitten eine Rauchgasintoxikation. Die 27-jährige Algerierin und die 28-Jährige Bangladescherin mussten mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Sachschaden wird aktuell auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Gegen die 27-Jährige Bewohnerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, u. a. zur Brandursache, übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Es wird darauf hingewiesen, dass laufende Kochvorgänge in ausreichendem Maße beaufsichtigt werden müssen, so dass keine Gegenstände bei übermäßiger Erhitzung entzündet werden können.

2008. Brandfall; eine Person verletzt – Riem

Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 05:45 Uhr, föhnte sich eine 60-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München ihre Haare. Dabei entzündeten sich aus bislang unbekannten Gründen sowohl die Haare als auch die Oberbekleidung der Frau. Ein durch die Hilferufe aufmerksam gewordener Nachbar konnte die Flammen löschen und anschließend den Notruf informieren.

Die 60-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen im Kopfbereich und wurde vom Rettungsdienst in eine Münchner Spezialklinik gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, übernommen.

2009. Einbruchsdiebstähle in Wohnungen – Großhadern

Am Donnerstag, 04.12.2025, zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Nachbarwohnungen. Der oder die unbekannten Täter begaben sich über den Innenhof jeweils an die Rückseite des Gebäudes und drangen gewaltsam in die nebeneinander liegenden Wohnungen ein.

Beide Wohnungen wurden anschließend von dem oder den Tätern umfangreich durchsucht. Aus beiden Wohnungen wurde Schmuck entwendet, im Anschluss entfernten sich der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Stiftsbogen und Wolkerweg (Großhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.