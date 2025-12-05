NÜRNBERG. (1141) Am Donnerstagabend (04.12.2025) versuchte ein 47-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Langwasser die Handtasche einer 66-jährigen Frau zu entreißen. Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest.



Gegen 22:00 Uhr fuhr die 66-Jährige mit der U-Bahn U1 in Fahrtrichtung Langwasser. An der Haltestelle Langwasser Nord stieg die Frau aus und bemerkte, dass ihr ein Mann aus der U-Bahn folgte. Auf der Brücke in der Hochgernstraße versuchte der bis dahin Unbekannte ihr die Handtasche gewaltsam zu entreißen. Die 66-Jährige hielt ihre Tasche fest und schrie laut um Hilfe, woraufhin ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und der Frau zu Hilfe eilte. In Folge dessen ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und flüchtete zunächst.

Als eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den Sachverhalt vor Ort aufnahm, kam der Tatverdächtige aus bislang unbekannten Gründen zurück, sodass die Beamten ihn festnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 47-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen einen Wert von etwa 1,6 Promille.

Die Geschädigte blieb körperlich unverletzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte im weiteren Verlauf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung übernommen. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl