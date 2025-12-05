PETTENDORF, LKR. REGENSBURG. Unbekannte Täter gelangten am 4. Dezember 2025 gewaltsam in ein Bankgebäude in Pettendorf und versuchten, einen Geldautomaten zu öffnen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 01:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bankgebäude in Pettendorf ein und versuchten, einen Geldautomaten zu öffnen. Letztendlich flohen die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit alle relevanten Spuren und Hinweise. Die Polizei bittet Personen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Bankgebäudes gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506 - 2888 entgegengenommen.