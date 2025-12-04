FÜRSTENFELDBRUCK.Eine 95-jährige Frau wurde am vergangenen Montag tot in ihrer Wohnung in Fürstenfeldbruck aufgefunden. Ihr 70-jähriger Sohn hatte zuvor angegeben, seine Mutter erstickt zu haben.

Am Montagvormittag wollte die Hausärztin der pflegebedürftigen Frau einen Hausbesuch bei ihrer Patientin ankündigen. Der im selben Haus wohnende Sohn deutete indes während des Telefonates mit der Ärztin an, seine Mutter am Vortag getötet zu haben.

Tatsächlich fand die daraufhin alarmierte Polizei die Seniorin tot in der Wohnung auf. Der anwesende 70-jährige Deutsche wurde noch vor Ort unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der Leichnam der Frau wurde obduziert, erste Ergebnisse deuten auf eine nicht natürliche Todesursache hin.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde der Mann am Dienstag einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.