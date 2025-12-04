GRÖBENZELL, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein hochwertiger Vorführwagen vom Gelände eines Autohauses in Gröbenzell entwendet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 01:30 Uhr war ein Unbekannter auf das Freigelände des Autohauses an der Breslauer Straße gelangt und hatte sich Zutritt zu einem schwarzen Pkw der Marke Jeep mit einem Zeitwert von rund 80.000 Euro verschafft. Trotz ausgelöster Alarmanlage gelang es dem Täter, das Grundstück mit dem Fahrzeug zu verlassen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.