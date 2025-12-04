ERDING, 04.12.2025 - Am gestrigen Mittwochnachmittag ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in Erding ein Brand ausgebrochen. Die Ursache für das Feuer ist aktuell noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16.15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Feuer im Keller eines Gebäudes an der Schäfflerstraße mitgeteilt.

Zur Durchführung der erforderlichen Löscharbeiten musste der betroffene Straßenabschnitt für etwa 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Die regulären Bewohner waren bereits seit einem früheren Brandereignis am 04.11.2025 (polizeiliche Berichterstattung erfolgte) in temporäre Unterkünfte umgezogen und befanden sich somit nicht vor Ort. Lediglich die Wohnung über der angrenzenden Garage war bewohnt.

Es wurden keine Personen verletzt.

Der entstandene Sachschaden liegt zwischen 5 000 und 10 000 Euro.

Die Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Da weder eine technische Ursache, noch vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden können, bittet die Kriminalpolizei Erding Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden.