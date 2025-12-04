NÜRNBERG. (1138) Am Freitag (05.12.2025) finden im Nürnberger Stadtgebiet zwei politische Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.



Im Zuge einer Versammlung im Cramer-Klett-Park ist in der Zeit von etwa 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Aufzug auf folgender Wegstrecke geplant:

Cramer-Klett-Park – Äußere Cramer-Klett-Straße – Laufertorgraben – Steubenbrücke – Marientorgraben – Königstorgraben – Bahnhofsplatz – Frauentorgraben – Grasersgasse – Kornmarkt

Zudem findet in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Demonstration statt, bei der Radfahrer auf folgender Strecke unterwegs sein werden:

Opernhaus – Frauentorgraben – Hauptbahnhof – Königstraße – Hallplatz – Königstraße – Lorenzer Platz – Nonnengasse – Heubrücke – Spitalbrücke – Hans-Sachs-Platz – Plärrer – Fürther Straße – Adolf Braun-Straße

Im Rahmen der sich fortbewegenden Versammlungen kann es zu Verkehrssperren kommen, die längere Behinderungen für den Fahrverkehr nach sich ziehen können. Fahrzeugführer werden daher gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizisten zu beachten und die Aufzugsstrecken zu den oben stehenden Zeiten weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl