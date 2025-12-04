LANDSHUT. Einsatzkräfte der Landshuter Polizei sind am Sonntag, 29.11.2025, gegen 20.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Zweibrückenstraße verständigt worden.

Nachdem ein 21-jähriger wohnsitzloser Pole in einer Gaststätte in Anwesenheit von Gästen mehrmals eine rechtsradikale Parole rief, wurde von einem Gast die Polizei verständigt. Die eintreffende Streife stellte die Personalien bei dem erheblich alkoholisierten Mann fest und erteilte ihm einen Platzverweis. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Veröffentlicht: 04.12.2025, 13.30 Uhr