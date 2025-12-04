BUCHLOE. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren konnte in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kempten nach drei Jahren Ermittlungsarbeit einen bedeutenden Erfolg erzielen und einen Tatverdächtigen, der unter anderem im Raum Buchloe tätig war, festnehmen. Der 37-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, über mehrere Jahre hinweg zahlreiche Privatpersonen und Unternehmen durch betrügerische An- und Verkäufe von hochwertigen Luxusuhren und Sporttickets geschädigt zu haben. Die laufenden Ermittlungen deuten auf einen bislang bekannten Gesamtschaden von über 1,2 Millionen Euro hin. Das Amtsgericht Kempten erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Untersuchungshaftbefehl, der am Dienstag in den frühen Morgenstunden vollstreckt wurde. Nach Bestätigung des Haftbefehls durch das zuständige Ermittlungsgericht wurde der Tatverdächtige noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Personen, die in den vergangenen Jahren Luxusuhren oder Sporttickets über Social-Media-Kanäle oder das Portal „Kleinanzeigen“ erworben haben und trotz geleisteter (An-)Zahlungen keine Ware erhalten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-0 in Verbindung zu setzen. (KPS Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).