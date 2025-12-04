BAMBERG. Nachdem zwei Männer in der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag im Bereich des Bamberger Bahnhofs Diebstahlsdelikte und ein Raubdelikt begangen hatten, befinden sich nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg nun zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die beiden marokkanischen Männer im Alter von 22 und 27 Jahren sollen unter anderem das Mobiltelefon eines 24-Jährigen gestohlen und wenig später das Mobiltelefon eines 29-Jährigen vor einer Diskothek in der Ludwigstraße gegenüber des Bahnhofgebäudes gewaltsam an sich genommen haben. Dank der Täterbeschreibungen der Zeugen und Videoaufzeichnungen am Bahnhof erhärtete sich der Tatverdacht gegen die zwei jungen Männer. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden die Wohnungen der beiden durchsucht. Die Ermittler der Kripo Bamberg fanden hierbei die zwei entwendeten Mobiltelefone vom Wochenende.

Aufgrund der Ermittlungserkenntnisse und der sichergestellten Beweise nahmen die Beamten die beiden Marokkaner vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ der Ermittlungsrichter am Dienstagvormittag Untersuchungshaftbefehl gegen die Tatverdächtigen. Diese befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Zur Aufklärung des genauen Tatablaufs des Raubdelikts zum Nachteil des 29-jährigen Mannes vor der Diskothek sucht die Kripo Bamberg nach Personen, die den Vorfall am Sonntag gegen 2 Uhr beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter Tel. 0951/9129-491 entgegen.