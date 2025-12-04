WALDSASSEN, LKR. TIRSCHENREUTH. Heute, 4. Dezember, gegen 8 Uhr, kam es in Waldsassen zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein 64-jähriger deutscher Staatsangehöriger ums Leben kam. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. hat die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand handelt es sich bei den Beteiligten um zwei in Waldsassen wohnhafte Männer im Alter von 64 und 67 Jahren. Der 67-jährige Deutsche steht im Verdacht, heute, 4. Dezember, gegen 8 Uhr, im Bereich von Waldsassen einen 64-Jährigen in dessen Wohnung erschossen zu haben. Der Tatverdächtige begab sich im Anschluss eigenständig zur Polizeiinspektion Waldsassen und stellte sich dort den Polizeibeamten. Er wurde vorläufig festgenommen. Das Motiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. hat die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. die Ermittlungen aufgenommen und führt aktuell vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.