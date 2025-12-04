ARNSTORF, LKR. ROTTAL-INN. Im Zuge anderweitiger Ermittlungen wurde bekannt, dass ein 20-Jähriger am Mittwoch (12.11.2025) von drei Jugendlichen in seiner Wohnung überfallen und geschlagen wurde. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Passau vollzogen gestern (03.12.2025) in diesem Zusammenhang mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle.

Am 12.11.2025 hielt sich der 20-jährige Deutsche mit zwei Freunden in seiner Wohnung auf. Drei weitere Jugendliche sollen gegen 20.30 Uhr die Wohnung betreten und Geld gefordert haben. Dabei haben sie mutmaßlich auch unter der Verwendung eines Stocks auf den 20-Jährigen eingeschlagen und ihn festgehalten. Nachdem der Geldbetrag von einem weiteren Freund beglichen wurde, ließen die drei deutschen Jugendlichen im Alter von 19 und 20 Jahren ab und entfernten sich. Weiterhin wurde zum Teil die Einrichtung der Wohnung zerstört sowie eine Kette und Kopfhörer entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen.

Am Mittwoch (03.12.2025) wurden drei von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle an den jeweiligen Wohnadressen der drei Tatverdächtigen vollzogen. Dabei konnten Beweismittel sowie bei einem Mitbewohner Marihuana sichergestellt werden. Alle drei Tatverdächtigen wurden noch am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht in Landshut vorgeführt. Dort wurden die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubs erlassen, eröffnet und in Vollzug gesetzt. Die drei Jugendlichen wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

