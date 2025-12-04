LEUCHTENBERG, LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Am Montag, den 1. Dezember, gegen 16:30 Uhr, führten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der Bundesautobahn A6 in Fahrtrichtung Tschechien, Höhe Leuchtenberg, eine Schleierfahndungskontrolle durch. In einem Kleintransporter, der mit vier Personen besetzt war, fanden die Fahnder mehrere verpackte hochwertige Fahrräder. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die weiteren Ermittlungen wegen der strafbaren Delikte der Geldwäsche und der Hehlerei übernommen.

Im Fahrzeug befanden sich vier rumänische Staatsangehörige im Alter zwischen 20 und 51 Jahren. Während der Kontrolle ergaben sich für die Polizeibeamten mehrere Ungereimtheiten, die eine genauere Überprüfung des Kleintransporters erforderlich machten. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte insgesamt sieben überwiegend hochwertige Fahrräder sowie ein Pedelec und ein Lastenfahrrad. Der Gesamtwert der aufgefundenen Räder liegt im fünfstelligen Bereich. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass die Fahrräder in Großbritannien entwendet wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurden alle Räder sichergestellt. Gegen den 20-jährigen rumänischen Fahrer sowie seinen 41-jährigen rumänischen Beifahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden führt die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Fahrräder und weiterer Tatverdächtiger.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurde bei beiden Tatverdächtigten, welche hohe Bargeldbeträge mit sich führten, jeweils ein vierstelliger Betrag als Sicherheitsleistung angeordnet. Diese dient der Realisierung des Rechtsverfolgungsinteresses des Staates und wird mit einer etwaigen Strafe verrechnet.